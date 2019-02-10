Dantelsiz gelinliğe hasrettik

◊ Aslı Barış: Bu haftanın olayı Hazal Kaya-Ali Atay düğünüydü. Hazal’ın gelinliği hakkında konuşmayan kaldı mı bilmiyorum ama ben işin kulisindeyim. Başak sen düğündeydin, nasıldı Hazal’ın gelinliği yakından?



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Hazal’ın gelinliği Özgür Masur’un en güzel tasarımlarından biriydi. Aslında çok sadeydi. Onun da hikâyesi şöyle. Ben Özgür’le konuştum: “Yapacağım hiçbir işleme, ekstra aksesuvar ya da detay Hazal’ın güzelliğinin önüne geçmeyecek. O kadar güzel, o kadar duru bir yüzü var ki, ona da böyle duru bir gelinlik yakışır” dedi. Gerçekten de öyle oldu. Çok beğendim. Hem yaşına uygun olmuş hem de güzelliğine güzellik katmış.





◊ Ceylan Atınç: Ben de çok beğendim. Sade, işlemesiz, dantelsiz bir gelinlik görmeye hasrettik. Teknik olarak vücut yapısı için inanılmaz uygun bir model. Üst kısmı adeta mimari tasarım gibi. Ben saçını, makyajını da çok beğendim. Gayet güzeldi.



◊ Aslı Barış: Zaten bir geline “Olmamış” denmez. Mutlu günü için sade bir tasarım seçmiş. Ben duvak seçimine biraz şaşırdım ama elbisenin işçiliği gerçekten kusursuzdu. Meghan Markle’ın potluklarla dolu, üzerine doğru düzgün oturmayan gelinliğini düşünecek olursak... “Keşke Meghan da Özgür’e yaptırsaydı” diyor insan.



Aslı barış - Ceylan Atınç - Başak Dizer Tatlıtuğ

Alice’in diyarı gerçekten harika!

◊ Aslı Barış: Merakla beklenen Alice Müzikali sonunda başladı. Ben daha izleyemedim ama videolardan çok iddialı görünüyor kostümler.



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Sahnede çok çok iyi görünüyordu. Broadway Müzikali havasını kesinlikle yansıtmışlar. Kostüm, efektler ve ses çok önemlidir müzikallerde. Hepsi çok iyiydi. Özellikle kostümlerden sorumlu Ayşegül Alev’e tebrikler.



◊ Ceylan Atınç: Ayşegül Alev, Devlet Opera ve Balesi’nin kostüm tasarımcılarından ve çok da başarılıdır. Özellikle saç ve makyaj çok çok iyi görünüyor. Tırnak tasarımı bile çok çok özenli ve konseptle uyumluydu.



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: O sihirli dünyayı yaratmak ve seyirciye hissettirmek, hayal gücünü zorlamak, dönem tiyatrosu veya operaya kostüm tasarlamak gibi değil, çok daha zor. Referansın hayal gücün.



◊ Ceylan Atınç: Tabii daha önce bu hikayeyi hem beyazperdede hem de tiyatroda pek çok kez izledik. Çizimlerine baktık. Yani belli bir referans var ama Başak’a katılıyorum, çok iyi kotarılmış.



◊ Aslı Barış: Kadro çok iyi. Bir de Serenay’ın herhangi bir şeyle kötü görünebileceğine inanmıyorum zaten. İmkansız bir şey.

En iyi Sevgililer Günü hediyesi ne?

◊ Aslı Barış: Malum, haftaya perşembe Sevgililer Günü. Siz sevgilinize ne alırdınız? En iyi hediye ne olur?



◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: En iyi hediye beraber, baş başa geçirecek zaman yaratmak bence. Bunu önceden planlayabilirsiniz. Yani organizasyonu yapmış olmak bile düşünceli bir hediye.

Düşünüyorum da Kapadokya’da şömine başı iki günlük tatil çok tatlı olur.



◊ Aslı Barış: Sen ne dersin Ceylan?



◊ Ceylan Atınç: Bence en güzel hediye bir SPA paketi, beraber geçirilecek bir masaj saati üstüne sakin bir yemek. Çok mu sıkıcı oldum?



◊ Aslı Barış: Yoo, bence de olabilecek en iyi program bu. Bir insanın sevgilisini mutlu etmeye çabalaması çok tatlı bir şey tabii ki. Ama her gün yapılsa keşke. Hiç sevmiyorum zorlama Sevgililer Günü programı ve hediyelerini.

Neon trendini uygularken dikkat!

◊ Aslı Barış: 80’lerin şokunu atlatamamışken yaza bir neon dalgası geliyor. Nedir ne değildir önden bir anlatalım... Hatırlıyorum da eskiden buna “cart” deniyordu. Hatırlayan var mı? “Cart pembe”, “cart mor” gibi...



◊ Ceylan Atınç: Neon öyle böyle değil, sıkı geliyor. Kendimce ufak detaylarda neon kullanabilirim ama hep söylediğim gibi Instagram modellerinde gördüğümüz trendleri kendimizde denemeden önce sorgulamalıyız bence.







◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Lütfen küçük detaylarda, aksesuvarlarda, ayakkabı ve tek parçalarda kalın. Tişört gibi. Performans kıyafetlerinde veya kayak kıyafetlerinde ben çok seviyorum. Ayakkabı bağcıkları neon olarak ben kullanırım mesela veya bikini de olabilir.