Tanyeli'den o karara ilk tepki

Tanyeli, mahkemenin çocukları Taylan’ın Yusuf Sadıkoğlu’ndan olmadığına karar vermesine, tepki gösterdi. DNA testinin olmadığını söyleyen Tanyeli Instagram’dan, “Bu adaletsizliği hakka teslim ediyorum." dedi.
'HAYAT, HAK VE HUKUK HİÇ ADİL DEĞİL'
Yusuf Sadıkoğlu’nu kandırmadım. Ortada zaten bir test yok. Hayat, hak ve hukuk hiç adil değil. Ben yine susacağım, siz isterseniz bu her şeyi çok bilen kimliğinizle beni linç edin” dedi.
Tanyeli’nin avukatı Orhan Erol Müezzioğlu ise, “Gerekçeli kararın tebliği sonrası, üst mahkemeye taşınacak ve son kararı yine yargı verecektir. Ortada yapılan bir DNA testi yoktur” açıklamasını yaptı.
ESKİ EŞİN İDDİASI DOĞRU ÇIKTI
Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu, 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği Taylan Sadıkoğlu'nun (33) öz oğlu olmadığını iddia etmişti. 2010 yılında mahkemeye başvurarak, "Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum" diye dava açmıştı.
Tanyeli ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, "Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor" demişti.Aradan 10 yıl geçti ve 'tanımanın iptali' davasında karar çıktı. Mahkeme, Taylan'ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.
TANYELİ BİR RÖPORTAJDA ÇOCUK ONDAN DEMİŞTİ
Tanyeli bir röportajında şunları söylemişti: "O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık. Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!"
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