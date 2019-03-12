Gökçe Bahadır'ın büyük heyecanı
Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü “Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır” ın lansman konseri için dansçılarla birlikte özel bir gösteri hazırlıyor.
16 Mart’ta DasDas’ta lansman konserini gerçekleştirecek olan Bahadır, devam eden şan derslerinin yanı sıra dansçılarla da özel bir şov için hazırlıklarını sürdürüyor.
70'ler, 80'ler ve 90’ların şarkılarından oluşan özel bir repertuar sunacak olan Bahadır’a sahnede prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye’nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel’in yanı sıra Emin İnal (Keyboards), Arıkan Sırakaya (Davul), Baran Çak (Elektrik gitar), Çağdaş Oruç (Saxophone), Meriç Memikoğlu (Percussion), Yonca Kocadağ(vokal) ve Murat Aziret(vokal) eşlik edecek.
İlk konseri için oldukça heyecanlı olan Gökçe Bahadır duygularını şu şekilde dile getirdi; "Albümle birlikte çok güzel tepkiler aldım. Bu da beni çok mutlu etti tabii, şimdi de beni dinlemek isteyenler ile bir konserde buluşuyor olmak benim için çok özel ve heyecan verici...Hayatımda bir ilk. Hem çok profesyonelim hem de çok amatörüm gibi hissediyorum. İkisinin bir arada olabileceği bir anı hiç düşünmezdim."
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