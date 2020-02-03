Danla Biliç'in Aşkım Kapışmak'a bakışı sosyal medya gündeminde! Aşkım Kapışmak ve Danla Biliç kavgasının özeti

Bir milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine Kapışmak, ünlü Youtuber hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti.

DAVADA YER ALAN İFADELER

Aşkım Kapışmak’ın avukatı Çağdaş Çelik, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

“Müvekkilim, Danla Bilic hakkında onun da rızasıyla birtakım analizlerde bulunduğu video yayınladı. Videonun yayınlanmasından sonra Danla Bilic, Youtube’dan ‘Bana atılan tüm iftiralara cevap verdim’ diye paylaştığı videosunda, “…bence saçma tespitler yaptınız. Benimle ilgili ‘Kalçalarını görelim’ diye bir cümle var videoda. Sizden duyabileceğim bence en iğrenç cümle. Ne demek kalçalarını görelim? Ne münasebet? Ses çıkarmıyorum diye, kimseye cevap vermiyorum diye ne münasebet bana böyle cümle kurarsınız? Siz kimsiniz?” dedi.

Halbuki müvekkilim Aşkım Kapışmak daha sonraki videosunda, “Danlacığım kilo verip vermemen çok önemli değil. Bedenini kalçalarını masanın başında saklıyorsun. Ben özgüvenli bir insan olduğunu düşünüyorum açıkça senin. Yani biraz daha seni masanın öbür tarafında da görebileceğimizi umuyorum” diyerek Danla Bilic’i asla aşağılamamıştır. Aksine özgüveni yüksek bir insan olarak bildiğini ve böyle davranması gerektiğini anlatmıştır.

Davalı müvekkili küçük düşürmek amacıyla ‘Siz şeref yoksunusunuz. Siz karaktersizsiniz. Soruyorsunuz ya hani Danla Bilic gibi bir kızınız olsun ister miydiniz diye. Peki siz hiç babanıza sordunuz mu sizin gibi bir oğlu olduğu için mutlu muymuş? Bence siz de bir sorun. Siz o videoyla çok büyük şeref yoksunu olduğunuzu ispat ettiniz’ diyerek hakaret etmiştir. Danla Bilic hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz.”