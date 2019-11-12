Danla Bilic'den alkol bağımlılığı itirafı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son videosunda alkol bağımlısı olduğunu itiraf etti. İçki içtiği anlarda kendinden geçen Bilic, bir mekanda kendisine bakmayan bir çocuğa kafayı taktığını ve kavga etmek için tahrik ettiğini söyledi.
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum, Bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı, tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayın; bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"
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