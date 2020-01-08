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Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar

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Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğü iddiası sosyal medyaya damga vurdu.

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğünü dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bir kullanıcı bu iddiayı yazınca herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.

Hesap daha sonra yaptığı açıklamada "Aleyna Tilki onu karalamaya çalışan ahlaksız insanlar hakkında dava açmış. O videodaki Aleyna değil ikisi kadar benzeyen başka biriymiş. Fotoğrafları yayınlamıyorum" dedi.

Aleyna Tilki: 12 saat alışveriş yaptımSosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Aleyna Tilki, çok konuşuşacak bir açıklamaya daha imza attı. 2.Sayfa mikrofonlarına konuşan 19 yaşındaki şarkıcı alışveriş tutkusunu anlattı. 'Her şeyi ilk ben giymek istiyorum' diyen şarkıcı, 12 saatlik alışveriş turundan da bahsetti.
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