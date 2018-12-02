Danla Bilic takipçilerine seslendi! 'Bana sahip çıkın'
Geçtiğimiz ay "Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği" sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
YouTube üzerinden sohbet ve makyaj videoları yayınlayan ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz ay çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmesinin ardından ilk videosunu bugün yayınladı.
ÖĞRETMEN MİYİM BEN!
Danla Bilic ''Allah çarpsın psikolojimi bozdular. Dışarıda arkadaşımla konuşurken yanlış bir şey der miyim diye düşünüyorum. Psikolojim bozuldu! Evde kendi kendime konuşurken 'Allahım şuan yanlış bir şey dedim mi?' diye düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Hiçbir muhabbet yapamıyoruz. Bu ne yaa... Her şeyi düşünür oldum, düşünmek zorunda değilim! Öğretmen miyim ben ya, neden her şeye örnek olmak zorundayım?''
SAHİPSİZ SANDILAR,BENİ YEMEĞE KALKTILAR
Danla Bilic, takipçilerine seslenerek, "Hepinizi çok seviyorum. Eğer arkamda durursanız, bana destek ve sahip çıkarsanız, gerçekten artık rahat rahat konuşabildiğim videolar çekmek istiyorum. Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar, beni yemeğe kalktılar. Yedirmem... Siz de yedirmeyin. Lütfen bu zamana kadar herkese birlikte salladık. Birlikte sallamaya devam edelim.'' dedi.
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