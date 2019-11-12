Danla Bilic kimdir, kaç yaşında? İşte, Danla Bilic’in gerçek ismi ve soyismi
Çektiği YouTube videolarıyla tanınan Danla Bilic, itiraflarla dolu soru-cevap paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Alkol bağımlılığına doğru gittiğini ve bu durum nedeniyle zor anlar yaşadığını dile getiren Danla Bilic’in hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Danla Bilic kimdir, kaç yaşında?
Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic’in yaşı kadar estetik olduğu iddia ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle