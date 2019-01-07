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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Dan Bilzerian kimdir? Lüks yaşamıyla dikkat çekiyor

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Dan Bilzerian kimdir? Lüks yaşamıyla dikkat çekiyor

Sosyal paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dan Bilzerian, son olarak bir Türk gencinin hesabına 5 bin dolar yatırarak Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) davet etti. 2018 yılının nisan ayı verilerine göre 110 milyon dolarlık bir servete sahip olan Dan Bilzerian, sosyal medyada 'Blitz' lakabıyla da bilinmektedir. Peki, her paylaşımı dikkat çeken Dan Bilzerian kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Dan Bilzerian, 7 Aralık 1980 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ermeni asıllı babası Paul Bilzerian'ın Wall Street'te kendi girişimleriyle kurduğu fon sayesinde büyük bir servetin sahibi olan Dan Bilzerian, 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

Bilzerian Profesyonel poker oyuncusu olarak en önemli nakit parayı, 2009 Poker World Series'e katılarak kazandı. Burada 180. sırada tamamladı ve 36.626 dolar kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2010 yılında, Bluff Magazine tarafından Twitter'da komik poker oyuncularından biri seçildi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.

Bilzerian Haziran 2015 yılında, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ABD Başkanlığına aday adaylığını açıklamıştı.

Dan Bilzerian Hollywood Hills Kaliforniya'da yaşamını sürdürmektedir.

DAN BİLZERİAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

2013: Olympus Has Fallen

2013: Lone Survivor

2014: The Other Woman

2014: The Equalizer

2014: Cat Run 2

2015: Extraction

2016: War Dogs

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