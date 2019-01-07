Dan Bilzerian kimdir? Lüks yaşamıyla dikkat çekiyor
Sosyal paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dan Bilzerian, son olarak bir Türk gencinin hesabına 5 bin dolar yatırarak Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) davet etti. 2018 yılının nisan ayı verilerine göre 110 milyon dolarlık bir servete sahip olan Dan Bilzerian, sosyal medyada 'Blitz' lakabıyla da bilinmektedir. Peki, her paylaşımı dikkat çeken Dan Bilzerian kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Dan Bilzerian, 7 Aralık 1980 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ermeni asıllı babası Paul Bilzerian'ın Wall Street'te kendi girişimleriyle kurduğu fon sayesinde büyük bir servetin sahibi olan Dan Bilzerian, 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.
Bilzerian Profesyonel poker oyuncusu olarak en önemli nakit parayı, 2009 Poker World Series'e katılarak kazandı. Burada 180. sırada tamamladı ve 36.626 dolar kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2010 yılında, Bluff Magazine tarafından Twitter'da komik poker oyuncularından biri seçildi.
2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.
Bilzerian Haziran 2015 yılında, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ABD Başkanlığına aday adaylığını açıklamıştı.
Dan Bilzerian Hollywood Hills Kaliforniya'da yaşamını sürdürmektedir.
DAN BİLZERİAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
2013: Olympus Has Fallen
2013: Lone Survivor
2014: The Other Woman
2014: The Equalizer
2014: Cat Run 2
2015: Extraction
2016: War Dogs
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