Damla Ersubaşı: Dudaklarım doğal
Küçük bir çocukken “Sihirli Annem” dizisinde rol alarak ünlenen Damla Ersubaşı, güzellik uzmanı Çiğdem Koç’un YouTube kanalına konuk oldu.
İkinci çocuğunu kısa süre önce dünyaya getiren oyuncu, “Hamilelik kilolarından nasıl kurtuldun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Zaten çok kilo almadım. Sağlıklı beslendim. Şimdi birkaç kilo fazlam var. Önemli olan bebeğin sağlığı, onu emzirmek için sağlıklı besleniyorum.” Ersubaşı, “Dudaklarınız dolgu mu?” sorusuna da “Herkes öyle zannediyor ama kesinlikle doğal, dolgu yaptırmadım” diye yanıt verdi.
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