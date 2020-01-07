Damla Ersubaşı: Dudaklarım doğal

İkinci çocuğunu kısa süre önce dünyaya getiren oyuncu, “Hamilelik kilolarından nasıl kurtuldun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Zaten çok kilo almadım. Sağlıklı beslendim. Şimdi birkaç kilo fazlam var. Önemli olan bebeğin sağlığı, onu emzirmek için sağlıklı besleniyorum.” Ersubaşı, “Dudaklarınız dolgu mu?” sorusuna da “Herkes öyle zannediyor ama kesinlikle doğal, dolgu yaptırmadım” diye yanıt verdi.