Daha yeni başladım, niye bırakayım?
MURAT Dalkılıç, önceki gün Zorlu Center’da objektife yansıdı.
Karşılaştığı habercilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, başrolü üstlendiği “Dünya Hali” filminin gişede bekleneni vermemesiyle ilgili de konuştu. Dalkılıç bunun ilk denemesi olduğunu ve vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi: “Sinemayı bırakacağımı söylemişler, daha yeni başladım, niye bırakayım? Bazen çok inanarak çektiğiniz filmler sizi gişede hayal kırıklığına uğratabilir, bu normal. Ben daha çok yolun başındayım, yaşaya yaşaya öğreneceğim. Her şeye rağmen benim için iyi bir denemeydi.”
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