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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
07.08.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...'

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Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...'

Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor. Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin "Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cüneyt Arkın'ın doktorundan açıklama
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"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR"
Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ" 
Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.
Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.

 

 

 

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