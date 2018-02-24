Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı: Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda hatta parklarda öldü!

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecenin başında sahnede konukları selamlayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu, bir hayranı tarafından kolundan çekilince düşme tehlikesi geçirdi.
Yanındakilerin müdahalesi ile usta sanatçı Arkın düşmekten son anda kurtuldu. Cüneyt Arkın, programda Yeşilçam anılarını anlattı.
“Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi”
“Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar" diyen Cüneyt Arkın, "Hüseyin Peyda’yı, Erol Taş’ı hatta Eşref Kolçak’ı ve Fikret Hakan’ı öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben buna hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz, Taksim’de, parklarda yattılar orada öldüler. Karakter oyuncular olmadan Türkiye’de Türk filmi çekilmezdi” dedi.
“Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım”
Film setlerinde gece gündüz çalıştığını söyleyen Cüneyt Arkın, “Cumartesi, Pazar dahil çalışıyorum bir film bitiyor diğeri başlıyor. Bir kavga sahnesi vardı. Ara verdik kapıya çıktım. O kadar güzel bir yel esti yüzümü okşadı. Bir de koku geldi baktım salata kokuyor. Adam orada oturmuş salata soyarak satıyor. Bahar gelmiş benim haberim yok. Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.
Usta isimden gençlere nasihat
Gençlere nasihat eden usta sanatçı Arkın, “Gençleri, bir arkadaşınız size bir sigara ikram ediyor, önünüz bir bardak içki koyuyor ve diyorsa ki iç bir kereden bir şey olmaz. O sizin arkadaşınız değil düşmanınızdır. Çünkü alkol, uyuşturucu bağımlılarına sorduğun zaman 10 tanesinin 9 tanesi beni arkadaş alıştırdı diyor. Bir kere filan yok ağzını değdirdiğin zaman seni bırakmıyor”ifadelerini kullandı.
Geceye ev sahipliği yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Cüneyt Bey’i takip etmek, onunla bir akşam beraber olmak, bir sohbetinin bir röportajını dinlemek için vakit ayırdınız. Tarihimizi bilen gençler diyor. İşte sizin bu anlayışınız bu konuda ki hassasiyetinizi gösteriyor. Ben sizleri canı gönülden tebrik ediyor ve alkışlıyorum sevgili gençler. Cüneyt Arkın’a da bu güzel ülkemize, gençliğimize, tarihimize, geleneklerimize yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Üsküdar’ımızda güzel bir akşam oldu. Vakit ayırdı, zaman ayırdı. Kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.
Gece sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Cüneyt Arkın’a teşekkür ederek hediye takdim etti.
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