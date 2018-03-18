Coşkun Sabah: Yetkim olsa Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım

Tartışmalar daha da alevlendi. Coşkun Sabah göreve geldikten sonra POSTA’ya konuştu.

TWİTTER'I YASAKLARIM

İşte o şaşırtan açıklama:

"Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.

Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım. Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar.

Bence bunlar Türkiye’nin yüzde 1’i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil."