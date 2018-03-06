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Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında ve nereli?

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Coşkun Sabah, en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri. Zaman zaman magazin basınında yer alan haberlerle tekrar gündem olan Coşkun Sabah'ın hayranları, ünlü sanatçı hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki Coşkun Sabah Kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Hürriyet Haber
06.03.2018 - 13:12 | Son Güncelleme :

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hafızalara kazınan güzel sesli sanatçı Coşkun Sabah, bugünde sanat camiasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Coşkun Sabah hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar da internette Coşkun Sabah'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında, aslen nereli? İşte Coşkun Sabah hakkında tüm merak edilen her şey...

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

MÜZİK KARİYERİ

Coşkun Sabah, 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda okumaya başladı, burada okurken de 1970 yılında İcra Heyeti’ne girmiştir. 1972 yılında İstanbul radyosunda Klasik Koro’da ud çalmaya başladı. İcra Heyeti’ndeki görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. 1976’da Devlet Türk Müziği Korosunda ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Bülent Ersoy konservatuardan sınıf arkadaşı idi. 1978’de bestelediği ‘Baharı Bekleyen Kumrular Gibi’yi 45’lik yaptı, yer yerinden oynadı, yılın şarkısı oldu, Coşkun Sabah da yılın bestecisi. Arkasından ‘İşte Bizim Hikayemiz’ patladı. Şarkıları bu kadar patlayınca şarkıcı olmaya, kendi şarkılarını kendi söylemeye karar verdi.

Ud sanatçısı olarak tanınmaya teklifler gelmeye başladı. Maddi nedenlerle gazinoların tekliflerini kabul edince, Devlet Türk Müziği Korosu’ndaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Koro şefi olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Coşkun Sabah’ın ayrılma gerekçelerine hak vermiş ve korodan ayrılan kimseyi geri kabul etmezken Coşkun Sabah’a, “Sen ne zaman geri dönmek istersen yerin burda hazırdır,“ demiştir.

Tek başına sahne yapmaya başlamasıyla, gelen albüm tekliflerini de değerlendirmiş ve 1981 yılında “Aşk Kitabı” adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. Sonrasında “Bir Pazar Günü”, “Son Buluşmamız”, “Hatıram Olsun” albümleriyle de çıkışını sürdürmüştür. 1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok satan çalışmasıdır (3 milyon adet).

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlendi, çiftin Roza ve Helen adını verdikleri iki kızlarının olduğu evlilik 2017 yılında sonlandı.

CS (Coşkun Sabah) Sinemaları, Coşkun Sabah Ses Kayıt Stüdyosu, Coşkun Sabah Saç Ekim Merkezi ile de müzikal çalışmalarının yanı sıra ticari faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

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