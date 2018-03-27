Coşkun Sabah ikinci kez boşandı
MESAM’ın başkanlığına atanan udi sanatçı Coşkun Sabah ile 1995 eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah ikinci kez “anlaşmalı” boşandı. Mahkeme Coşkun Sabah’ın boşandığı eşi Ceyda Sabah’a aylık 5 bin lira, iki çocuğuna ise 3’er bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Ceyda Sabah’ın ne kadar tazminat alacağı ise açıklanmadı.
PROTOKOLDE BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Coşkun Sabah temyiz aşamasında davaya itiraz edip eşinden boşanmak istemediğini söyleyince dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozulup davanın anlaşmalı değil çekişmeli boşanma olarak görülmesi için mahkemesine gelmişti.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen davaya taraflar avukatları ile birlikte katıldı. Gizli görülen duruşma 14.30’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.
Duruşmanın ardından taraflar birbirleriyle konuşmadı. Coşkun Sabah soruları yanıtsız bırakarak “Hiçbir konuda konuşmak istemiyorum” dedi. Ceyda Sabah ise, “Nihayet bitti. Protokol değişti. Birkaç maddeyi değiştirdi. Şimdi boşandık. Karşı taraf davadan vazgeçmişti. Ama şimdi boşandık. 15 gün itiraz süreci var. Tazminat konularına girmek istemiyorum” dedi.
Mahkemeye sunulan protokole göre iki çocuğun velayeti anneye verildi. Ayrıca Coşkun Sabah’ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira nafaka ile iki çocuğuna 3’er bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Ceyda Sabah’ın ne kadar tazminat alacağı açıklanmazken Coşkun Sabah’ın birkaç taşınmazı boşandığı eşine devredeceği öğrenildi.
İTİRAZ ÜZERİNE İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTMİŞTİ
Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah geçen yıl anlaşmalı boşanmıştı. Ceyda Sabah’ın dava dilekçesindeki iddialara göre Ceyda Sabah boşanmak için eşinden 2 milyon lira tazminat ve çocukları ile kendisi için aylık 20 bin lira nafaka istemişti. Coşkun Sabah anlaşmalı boşanma davasının ardından davayı temyiz etti ve “Boşanmak istemiyorum” dedi. Coşkun Sabah’ın boşanmaktan vazgeçmesi üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşındı. İstinaf Mahkemesi de Coşkun Sabah’ın itirazı üzerine davanın anlaşmalı değil çekişmeli olarak yeniden görülmesi için dava dosyasını mahkemeye iade etti. Ancak çekişmeli görülecek dava öncesi tarafların avukatları yine bir araya geldi ve davanın yeniden anlaşmalı olması için yeni bir protokol imzalandı. Boşanma Protokolü’nde birkaç maddede değişiklik yapıldı. Taraflar ikinci kez anlaşmalı olarak boşandı.
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