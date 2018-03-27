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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.03.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Coşkun Sabah ikinci kez boşandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Coşkun Sabah ikinci kez boşandı

MESAM’ın başkanlığına atanan udi sanatçı Coşkun Sabah ile 1995 eski Türkiye güzeli Ceyda Sabah ikinci kez “anlaşmalı” boşandı. Mahkeme Coşkun Sabah’ın boşandığı eşi Ceyda Sabah’a aylık 5 bin lira, iki çocuğuna ise 3’er bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Ceyda Sabah’ın ne kadar tazminat alacağı ise açıklanmadı.

PROTOKOLDE BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Coşkun Sabah temyiz aşamasında davaya itiraz edip eşinden boşanmak istemediğini söyleyince dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozulup  davanın anlaşmalı değil çekişmeli boşanma olarak görülmesi için mahkemesine gelmişti.
 İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen davaya taraflar avukatları ile birlikte katıldı. Gizli görülen duruşma 14.30’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.
Duruşmanın ardından taraflar birbirleriyle konuşmadı. Coşkun Sabah soruları yanıtsız bırakarak “Hiçbir konuda konuşmak istemiyorum” dedi. Ceyda Sabah ise, “Nihayet bitti. Protokol değişti. Birkaç maddeyi değiştirdi. Şimdi boşandık. Karşı taraf davadan vazgeçmişti. Ama şimdi boşandık. 15 gün itiraz süreci var.  Tazminat konularına girmek istemiyorum” dedi.
Mahkemeye sunulan protokole göre iki çocuğun velayeti anneye verildi. Ayrıca Coşkun Sabah’ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira nafaka ile iki çocuğuna 3’er bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Ceyda Sabah’ın ne kadar tazminat alacağı açıklanmazken Coşkun Sabah’ın birkaç taşınmazı boşandığı eşine devredeceği öğrenildi.

Coşkun Sabah ikinci kez boşandı

İTİRAZ ÜZERİNE İSTİNAF MAHKEMESİNE GİTMİŞTİ


Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah geçen yıl anlaşmalı boşanmıştı. Ceyda Sabah’ın dava dilekçesindeki iddialara göre Ceyda Sabah boşanmak için eşinden 2 milyon lira tazminat ve çocukları ile kendisi için aylık 20 bin lira nafaka istemişti. Coşkun Sabah anlaşmalı boşanma davasının ardından davayı temyiz etti ve “Boşanmak istemiyorum” dedi. Coşkun Sabah’ın boşanmaktan vazgeçmesi üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşındı. İstinaf Mahkemesi de Coşkun Sabah’ın itirazı üzerine davanın anlaşmalı değil çekişmeli olarak yeniden görülmesi için dava dosyasını mahkemeye iade etti. Ancak çekişmeli görülecek dava öncesi tarafların avukatları yine bir araya geldi ve davanın yeniden anlaşmalı olması için yeni bir protokol imzalandı. Boşanma Protokolü’nde birkaç maddede değişiklik yapıldı. Taraflar ikinci kez anlaşmalı olarak boşandı.

Coşkun Sabah ikinci kez boşandı

Coşkun Sabah ikinci kez boşandı

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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