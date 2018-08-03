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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
03.08.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Coşkun Göğen kimdir?

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Coşkun Göğen kimdir?

Türk sinemasının kötü adamı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle tanınan Coşkun Göğen, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Coşkun Göğen’in kızı Dünya Göğen hayatını kaybetti. Haberlerin ardından Coşkun Göğen’in hayatı yeniden gündeme geldi. İşte, Coşkun Göğen’in hayatına dair bilgiler!

Coşkun Göğen sinemadaki lakabıyla Tecavüzcü Coşkun, 14 Haziran 1946 tarihinde Giresun‘un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde dünyaya geldi. Aslen Makedonya kökenli olan usta oyuncunun çocukluğu İstanbul Samatya’da geçti. Gençliğinde Galatasaray futbol takımı taraftarıydı ve amigoluk yapmaktaydı, bu yüzden Taksim, Kurtuluş’a yerleşti, berber çıraklığı yaptı. 1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam‘a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri almaya başladı. İlk filmi Hülya Koçyiğit‘in oynadığı bir filmdi.

Coşkun Göğen, Ankara Anıttepe’de 24 ay askerlik görevini yaptı. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı. Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakapları takıldı. Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir. Sinemada hırsızlık, çapkınlık yapan, kadınlara eziyen eden rollerle tanındı. 1979’da çevrilen “Yanmışım” filminde oynadığı tecavüzcü karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Türk sinemasında 400 aşkın filmde oynayan sanatçıya, oynadığı rollerde çok başarılı olmasından dolayı sinema severler ona “Tecavüzcü Coşkun” adını takmışlardır. ”Tecavüzcü Coşkun” ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söyledi.

İstanbul’ daki pantolon dükkanını kapatan ve 1989 yılında Antalya‘ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor‘un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı’na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır. 1973 yılında evlenen Coşkun Gogen’in Güneş, Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızı vardır. Eşinden 1997 yılında boşadı. 2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendi.

 

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