"Çöp poşetlerinin dolmadan atılmasına sinir oluyorum"
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe israfa karşı olduğunu söyledi.
Emre Saygı’nın “Hadi Be” programına konuk olan Gökhan Tepe" Çok şey var aslında müsrifliği sevmem, biraz tutumlu olmak lazım devir o devir, israf eden iflas eder. Bizde israfı sevmiyoruz. Çok enteresan şeyler var mesela evde çöp poşetlerinin daha dolmadan atılmasına sinir oluyorum, yani ona verilen paraya günah değil mi? Doldur ondan sonra at, israfa gerek yok." dedi.
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