Çok Sevdim Yalan Oldu çalıntı mı?
Fatih Bulut isimli mahalli sanatçı ile gündeme gelen 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının çalıntı olduğu ve söz yazarının Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan olduğu ortaya çıktı. Şarkının kendisine ait olduğunu açıklayan Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısını 1987 yılında bestelediğini ifade etti.
Sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede milyonlarca kez dinlenen Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısının çalıntı olduğu, Aşık Hüseyin Akan tarafından belgeleriyle ortaya sunuldu. Basın mensuplarına karşı açıklama yapma kararının olmadığını ancak Fatih Bulut'un kendisine karşı farklı, basın karşısında farklı tutum sergilemesi dolayısıyla bu yolu seçtiğini vurguladı.
ŞARKI BELGESELDE DE YER ALDI
Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve TRT ile Kültür Bakanlığının desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.
'ZALİM GECELER'İ BEN ASKERİ CEZAEVİNDE BESTELEDİM'
Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, “'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım."
Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi.
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