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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Çok Sevdim Yalan Oldu çalıntı mı?

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Çok Sevdim Yalan Oldu çalıntı mı?

Fatih Bulut isimli mahalli sanatçı ile gündeme gelen 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının çalıntı olduğu ve söz yazarının Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan olduğu ortaya çıktı. Şarkının kendisine ait olduğunu açıklayan Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısını 1987 yılında bestelediğini ifade etti.

Sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede milyonlarca kez dinlenen Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısının çalıntı olduğu, Aşık Hüseyin Akan tarafından belgeleriyle ortaya sunuldu. Basın mensuplarına karşı açıklama yapma kararının olmadığını ancak Fatih Bulut'un kendisine karşı farklı, basın karşısında farklı tutum sergilemesi dolayısıyla bu yolu seçtiğini vurguladı.

ŞARKI BELGESELDE DE YER ALDI

Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve TRT ile Kültür Bakanlığının desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.

“Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkının çalıntı olduğu iddia edildiSon günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.
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'ZALİM GECELER'İ BEN ASKERİ CEZAEVİNDE BESTELEDİM'

Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, “'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım."

Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi.

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