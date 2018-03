Kenan İmirzalıoğlu: Çok özendik

KENAN İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu Center’da karşılaştığı habercilerin sorularını yanıtladı. Önünmüzdeki hafta başlayacak “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran oyuncu, çekimlere büyük bir titizlikle devam ettiklerini söyledi: “Yayın tarihinin bu kadar uzaması bile bu işe gerçekten ne kadar önem verdiğimizin ve özen gösterdiğimizin bir göstergesi. Projenin ilk gününden beri çok ciddi bir ekiple yol alıyoruz. Yayın tarihini hepimiz heyecanla bekliyoruz. Umarız izleyenler de beğenir.”



İki dev plato

“Er Ryan’ı Kurtarmak”, “Zor Ölüm”, “Tomb Raider” gibi dünya çapında ses getirmiş yapımlarda imzası bulunan proje tasarımcısı Thomas Brown, “Mehmed Bir Cihan Fatihi”ne destek için Türkiye’ye geldi. Dizinin çekimleri Maltepe Üniversitesi içindeki 54 bin, Hadımköy’deki 25 bin 700 metrekarelik iki dev platoda devam ediyor. 450 kişilik yaratıcı ve uygulayıcı ekibin görev aldığı projede, kostüm tasarımında Gülümser Gürtunca’nın, başlık tasarımında ise Mücella Mert’in imzası var. “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin aksiyon sahnelerinde ise dünyaca ünlü at eğitimcisi Jason White ile çalışılıyor. At binecek ve kılıçla dövüş sahnesi çekecek tüm oyuncular, tam 8 aydır dövüş ve at binme eğitimi alıyor.