Çok güzel bir aşk filmi
Aslı Tandoğan ve Emre Karayel’in başrollerini paylaştığı “Söz Vermiştin”in özel gösterimi önceki akşam Soho House’da yapıldı. Gösterime ünlü isimler de katıldı.
Baran Seyhan’ın yazıp yönettiği, başrollerini Aslı Tandoğan ve Emre Karayel’in paylaştığı “Söz Vermiştin” sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Film için önceki gün ilk olarak basın gösterimi yapıldı. Kanyon’da yapılan basın gösteriminde soruları yanıtlayan Aslı Tandoğan, “Çok güzel bir aşk filmi yaptık” dedi. “Söz Vermiştin”e aynı günü akşamı Soho Housa’da özel bir gösterim de yapıldı. Gösterime ünlü isimler katıldı. “Söz Vermiştin”, yarın vizyona girecek.
Film tekliflerini kabul etmiyorum
Gösterime Jülide Kural ile katılan Kadir İnanır, “Film teklifleri geliyor ama kabul etmiyorum. Yapacağım işler, bugüne kadar yaptığım filmlerle eşdeğer olmalı” dedi.
Mehmet Aslantuğ gösterime oğlu Can ile katıldı.
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