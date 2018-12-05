Çok güzel bir anı oldu benim için!
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlamak için İstanbul'a gelen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, dün akşam bir grup arkadaşıyla yemek yedi.
Mekanda Sean Penn ile karşılaşan oyuncu Selçuk Yöntem, ünlü yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylayan Yöntem, altına "Sean Penn çok beğendiğim, hayran olduğum bir aktör. Sevgili Barış Tansever tanıştırdı. Çok güzel bir anı oldu benim için" notunu düştü.
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