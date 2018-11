Ünlü müzisyen oğluna böyle seslendi:

10 sene olmuş be Serhoş...Dile kolay...Yazıyla da rakamla da on sene...Senin eksikliğini değil boşluğunu her birimiz ayrı ayrı doldurmaya çalışıyoruz...Biz seni çok özledik ve de çok çaresiziz be oğlum ölüm karşısında.Keşke sıralı olsaydı bu gidişler.O zaman çok daha katlanılır olurdu belki.Ama elimizden bir şey gelmez.Belki de hayatın sırrı bu...Bilemeyiz ki.Öte alem var mı yok mu bilemem bilmek de istemem açıkçası.Ama bir umut her zaman var değil mi?Umudun sadece gelecekle ilgili olduğunu sananlar bence yanılıyorlar.Ben seninle yaşadıklarım sayesinde insanlık adına hala umut taşıyabiliyorum mesela...Sen doğduysan Ve de 26 sene yaşadıysan senin gibi insanların da aramıza katılma ihtimali var demektir...İşte bu umut beni ayakta tutan...O güzel yanaklarından öpüyorum 🌺❤️🙏