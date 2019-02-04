Çok beğendim!
Cem Yılmaz uzun süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile önceki akşam Etiler’deydi.
Da Mario adlı mekânda baş başa yemek yiyen ikili çıkışta objektife takıldı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan’ın son filmi “Organize İşler Sazan Sarmalı”nı çok beğendiğini söyledi. Uzun yıllar rekabet halinde olduğu Şahan Gökbakar ile “Organize İşler Sazan Sarmalı”nın galasında dostluk mesajı veren komedyen, “Sizi Şahan Bey’le aynı projede görebilir miyiz” sorusuna “Olur” diye yanıt verdi.
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