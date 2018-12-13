Çocuklarıma miras kalacak
HALİS Karataş, efsane yarış atı Bold Pilot ve kendi hikâyesini anlatan “Şampiyon” filmi hakkında konuştu.
Geçen cuma vizyona giren filmde ufak bir rolde izleyici karşısına da çıkan Karataş, “Bold Pilot bir dönem çok popülerdi ama 30 yaş altı nesil onu tanımıyor. Onun ve bizim hikâyemizi duysunlar istedim. Bu yüzden film teklifi gelince tereddüde düşmedim. Hatta çocuklarıma bırakacağım önemli bir miras olabilir dedim. Elimden gelen her türlü desteği verdim” dedi.
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