Çocuklar Duymasın'ın yeni fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde heyecan giderek artıyor. Haluk ve Meltem'i ayırmak için yeni planlar yapan Tutku bu kez 'Havuç'u kullanacaktır. Havuç'un telefonuna ulaşan Tutku, ortalığın karışmasına neden olmuştur.

Heyecanın her geçen hafta arttığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Bir dönem Furkan Kızılay'ın canlandırdığı 'Havuç Emre' karakterine hayat verecek isim ise henüz açıklanmadı.

Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven sosyal medya hesabından 'Havuçlu günler yeniden başlıyor. Hem de büyük sürprizlerle . 25 Şubat Pazar akşamı Kanal D’de' mesajını paylaştı.