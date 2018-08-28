Çocuklar Duymasın oyuncusunun acı günü! Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu hayatını kaybetti
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis'in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.
Kaza sonrası Khamis'in anneannesi olay yerinde hayatını kaybetmiş annesi Nilgün Aksu ise yoğun bakıma alınmıştı.
Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Nilgün Aksu hayatını kaybetti.
Nilgün Aksu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tarabya Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
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