Bir süre önce kendi YouTube kanalını kuran Ezgi Mola, bugüne kadar konuklarıyla büyük dikkat çekti. Programına “Tanınmış Kişileri Seviyorum” adını veren Mola, ilk olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan’ı ağırladı. Sonrasında ise konuk koltuğunda Kafalar ve Kenan Doğulu yer aldı.

Ünlü oyuncu, “Sevdiğim kişileri ve arkadaşlarımı programa konuk ediyorum. Bu kanalda, izleyenler için eğlence olacak, onlara ilham verecek, iyi gelecek her şeyi yayınlayacağız” dedi.

TEKNOLOJİYE AŞK GÖZÜYLE BAKIYORUM

Mola, sosyal medyanın bambaşka bir platform olduğunu, sinema ve dizi dünyasından ayrıştığını da ifade etti: “Star bir kadının, kış gelince pijamasının üzerine çoraplarını çekip uyuyor olduğunu görmek bana kendimi iyi hissettiriyor. Empati duygusu çok önemli. Ben ünlülere baktığımda hep öyle hissediyorum.” Mola, “Ama sen de bir ünlü değil misin?” sorusuna ise gülerek “Ama ben kendimi öyle hissetmiyorum. Ben bir ünlüye bakarken, tam bir hayran oluyorum” diye yanıt verdi.

Başarılı oyuncu, teknolojinin geldiği durumu ise şöyle özetledi: “Hem çok heyecanlı hem de çok korkutucu buluyorum bu süreci. Aşk gibi bir şey bu. Aşk da öyledir ya, hem çok seviyorsundur ama bu durumu nasıl yöneteceğini kestiremezsin bir türlü. Teknolojiye bakışım da bu şekilde. Daha fazlası olacak, hiçbir zaman geri gitmeyecek. Bilim insanları, 100 yıl içerisinde zaten yapay zekanın insanın yapabildiği her şeyi yapabileceğini öngörüyor. Sadece merhamet ve vicdan kalacak. Bu durumdan çok etkileniyorum ama bir o kadar da korkuyorum.”

KÖPEĞİM BENİM YÜREĞİMİ SIZLATIYOR

Ezgi Mola, çocukken aldıklarının karakter özelliklerini oluşturduğuna inandığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben, sebepleriyle–sonuçlarıyla, ayıbı akıl süzgecimden geçirerek anlamak ve anlatmak istiyorum. Çocuğu böyle yetiştirdiğinde daha farklı olacağından eminim” dedi ve ekledi: “Ben de çocuk sahibi olmak isterim. Çok da iyi bakabileceğime eminim. Çocuğumla beraber büyümek istiyorum. Bir köpeğim olduğunda, o benim yüreğimi sızlatıyor, çocuğum olduğunu düşünüyorum, o duyguyu aklım almıyor, heyecandan ölüyorum. 20 yaşımda da böyleydim, şimdi de aynıyım.”

ÇEKİMDE TAKMA TIRNAK TAKILINCA HAYATIM DURDU

Ezgi Mola, çok titiz bir insan olduğunu, temizlik yapmadan duramadığını da esprili bir şekilde dile getirdi: “Organize İşler çekiminde takma tırnak takıldı, temizlik yapamadığım için hayatım durdu!”

Ünlü oyuncu, son olarak küçük şeylerden mutluluk duyan biri olduğunu söyledi. Özel hayatında, karşı tarafın kendisini düşündüğünü hissettirmesini beklediğini belirtti: “Alınan bir dal çiçek, benim için en kıymetlidir.”