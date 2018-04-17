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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
17.04.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Coachella Festivali nedir? Coachella Festivali ne zaman yapılıyor?

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Coachella Festivali nedir? Coachella Festivali ne zaman yapılıyor?

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan ve Türkiye'den de ünlü isimlerin akın ettiği Coachella Festivali son günlerde merak konusu oldu. Coachella Festivali'ni daha önce duymayan vatandaşlar, Coachella Festivali hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette araştırıyor. Peki, Coachella Festivali nedir? Coachella Festivali ne zaman yapılıyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella, festivale Türkiye'den ünlü isimlerin katılmasıyla birlikte ülkemizde gündem oldu. Magazin ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlünün katılığı festival hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Coachella Festivali hakkında araştırma yapıyor? İşte, Coachella Festivali hakkında merak edilen tüm detaylar...

COACHELLA FESTİVALİ NEDİR?

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella Festivali ilk olarak 1999 yılında yapıldı. Müzikseverlerin oldukça yoğun bir şekilde festivale ilgi göstermesi ve rağbet etmesi sonucu festival o tarihten sonra geleneksel bir hal aldı. İlk yıl sadece 1 gün süren, daha sonra iki güne yayılan festival 2012’den beri cuma gününden başlayarak 2 hafta sonu yani toplamda 6 gün sürüyor.

1999 yılında ilk kez düzenlenen festival günümüzde müziğin yanı sıra çeşitli etkinliklere, sergiler ve sanatın birçok farklı dalındaki sanatçılara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. ABD’nin ve dünyanın en karlı, en ünlü ve en büyük festivallerinden biri Coachella, 2017’de 214 milyon dolar hasılatla rekor kırdı.

Festivalin organizatörleri katılımcılardan gelen yoğun talep ve ısrarların ardından, 2003 yılından beri festival alanında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin veriyor. Festival alanında katılımcıların her türlü rahatlığı düşünülerek, mobil tuvaletler cafeler ve seyyar lokantalar açılmış durumda.

Bu festivali diğerlerinden ayıran bir özelliği de alanda satılan yiyecekler, Coachella’da satılan dondurmalar, donutlar ve peynirli patates kızartmaları oldukça popüler bir hal aldı. Ayrıca bu festival son yıllarda adeta bir moda festivali havasına da büründü. Coachella’ya katılan ünlü isimlerin giyindiği kıyafet ve ayakkabılar günlerce konuşuluyor ve hayranları tarafından benzerleri satın alınıyor.

Festivalin 2018 ayağına Türkiye'den de birçok ünlü isim katılım sağladı. Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini alırken, Oyuncu Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç günler öncesinden Amerika'ya gitti. Festivalde Burcu Esmersoy'a ise nişanlısı Berk Suyabatmaz eşlik etti. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da Coachella'ya katılan isimler arasında. Bu ünlü festivalin bilet fiyatları ise ortalama 400 ile 900 Dolar arasında değişiyor.

COACHELLA FESTİVALİ NE ZAMAN DÜZENLENİYOR?

ABD'nin Kalifornia eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Coachella, bu yıl 13-22 Nisan tarihleri arasında üç hafta sonu boyunca düzenlenecek. Festivalde çok sayıda ünlü isim de sahne alıyor. Geçtiğimiz yıl hamileliği nedeniyle Coachella konseri iptal edilen Beyonce, bu yılki festivalde sahne alacak.

Coachella'da yer alacak olan diğer bir isim de Eminem. Bu şarkıcıların yanı sıra Kygo, SZA, Jamiroquai, David Byrne, A Perfect Circle gibi isimler de Coachella 2018'de sahne alacak diğer isimler olarak göze çarpıyor.

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