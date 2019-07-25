Clark Gable kimdir?
Vefatının üzerinden yıllar geçen Clark Gable, filmleri ve bilgi yarışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Clark Gable, Bir Gecede Oldu filmiyle Oscar ödülüne layık görülmüştü. İşte, Clark Gable’ın hayatına ilişkin bilgiler
Akademi Ödüllü aktör ve ilk dönem sesli sinemanın en büyük yıldızı Clark Gable, 01 Şubat 1901 tarihinde dünyaya geldi. 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü, Clark Gable'ı Tüm Zamanların En Büyük Aktörleri arasında 7. seçildi. 1934 yılında Bir Gecede Oldu filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar Ödülünü aldı. Uygunsuzlar, Sessiz ve Derinden Git, Altın Hırsı, Mogambo gibi pek çok projede yer alan Clark Gable,16 Kasım 1960 tarihinde hayatını kaybetti.
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