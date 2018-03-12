Çirkin yorumlar Türkiye'yi birleştirdi...Tepki yağıyor

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından çirkin yorumları böyle lanetledi:

Sunay Akın: Uçak kazasında hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum... Ruhları şad olsun kardeşlerimin... (Bu paylaşımın altına bir şey yazmak yok!.. Sizleri, bu üzücü haber sonrasında insan hayatına ve evlat acısına saygı göstermeyen paylaşımlardan dolayı bir dakikalık "kaygı" duruşuna davet ediyorum!)

Can Yılmaz: Düşen uçak ile ilgili sosyal medyada yazılanlara bakınca anlaşılıyor ki, çürümüşüz biz, acınacak haldeyiz...

Hande Doğandemir: Bugünkü üzücü uçak kazasıyla ilgili öyle yorumlar okudum ki insanlığımdan utandım. Böyle acı bir olayda bile nasıl bu kadar acımasız, vicdansız ve kalpsiz olabilirsiniz... Hiç tanımadığınız insanlara karşı bu kadar kin ve nefret dolu olmanın ağırlığını nasıl taşıyorsunuz?

Sadece bu olay değil sosyal medyada ulaşabilmenin verdiği cesaretle kustuğunuz nefretiniz, yaptığınız psikolojik şiddet hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor, hiç mi gece yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi bir huzursuzluk kaplamıyor.. Ben bu sevgisizliği düşündükçe uyuyamıyorum.



Yeşim Salkım

Dün düşen uçakta kızımın ilkokul ve ortaokul arkadaşları vardı. İnsanlığın bitişini yapılan yorumları okuyunca bir kere daha anladım Allah ailelerine sabır versin!

Erkan Çelik

Uçak kazasında ölen genç kızlar için hakaret eden, öfke kusan, insanlıktan nasibini almamışlar için adaletten nasibini almış bir savcı yok mu?

Cem Davran

Kötünün sinsi cazibesi herkesi usulca kendine çekiyor. Bir güzelliği paylaşmakta tembelliğimiz sonsuz ama aslını bilmediğimiz bir trajediyi bile nefes almadan yorumluyor, yazıyor, çiziyoruz. Farkında mısınız; el ele kirleniyor, kötüleşiyoruz.

Cüneyt Özdemir

Ne kadar korkunç insanlarla, bu güzel ülkede yaşadığınızı öğrenmek isterseniz 11 gencecik insanın ölümünün ardından üzüntülerimi belirttiğim twitin altına yazılanları okuyabilirsiniz.

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