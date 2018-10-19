Cinsiyet değiştiren Hakan Aslan kimdir?
‘Eller kadir kıymet bilmiyor anne’ şarkısını, Türkiye’de ilk okuyan isim olan Hakan Aslan, cinsiyetini değiştirdi. Gündemde çıkan haberler ardından gözler Hakan Aslan'ın hayatına çevrildi. İşte, 80'lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan’ın hayatına ilişkin bilgiler ve son hali…
80’li yıllarda büyük bir reklam kampanyası ile çıkış yapan Hakan Aslan’dan haber var. Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen’le konservatuarda aynı sınıfta okuyan Hakan Aslan’ın, 10 yıl önce Tayland’da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
Hakan Aslan, 1988 yılında Şansal Plak’ın büyük bir reklam kampanyası ile piyasaya çıkmıştı ve yine ‘Yar Gibisin’ isimli şarkıyı Türkiye’de ilk o okumuştu. Süheyla Altmış dört ve İsmail Hakkı Özkan gibi üstatların öğrencisi olan Hakan Aslan, başarısından dolayı sınıf atlayarak 86 yılında mezun olmuştu.
Hakan Aslan, özel kanalların yeni başladığı dönemde konuk olduğu televizyon programları ile Türkiye’nin dikkatini çekmişti. O yıllarda en büyük plak şirketlerinden albüm yapan Aslan, gazinoların son dönemlerini yaşadığı o günlerde sahne çalışmalarına ısınamamıştı ve sadece özel gecelerde sahne alıyordu.
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