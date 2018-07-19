Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

'ALLAH RIZASI İÇİN ÇUVALDIZI KENDİNİZE BATIRIN'

Çılgın Sedat, Adnan Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını yineleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"DİKKAT... Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminim ki bilmeyenler de vardır her şeyden önce katıldığım davette bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben Adnan Oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hem de Instagram'dan takip etmişler çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profesörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim A9 kanala araştırabilirsiniz de çok farklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hem de çok önemli kişiler hep gitmiş gördüğüm internette en son geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 TL ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım."

'BUNDAN ÖNCE GÖRÜNTÜM KANITLANIRSA ÜLKEYİ TERK EDERİM'

32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla"

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