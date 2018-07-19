Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
19.07.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

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Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat, Adnan Oktar'ın düzenlediği davete katılmasının ardından ortaya atılan iddialara ve aldığı tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

'ALLAH RIZASI İÇİN ÇUVALDIZI KENDİNİZE BATIRIN'
Çılgın Sedat, Adnan Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını yineleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"DİKKAT... Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminim ki bilmeyenler de vardır her şeyden önce katıldığım davette bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben Adnan Oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hem de Instagram'dan takip etmişler çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profesörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim A9 kanala araştırabilirsiniz de çok farklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hem de çok önemli kişiler hep gitmiş gördüğüm internette en son geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 TL ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım."

'BUNDAN ÖNCE GÖRÜNTÜM KANITLANIRSA ÜLKEYİ TERK EDERİM'
32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla"

 

 

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