Çıkışın pozu

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail BAYRAK
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ile poz veren ünlü şovmen soruları yanıtladı.

Banyoda düştüğü gece evdeki çalışanından yardım aldığını anlatan Erbil, “Evde yardımcı kadın vardı, o duydu sesimi. ‘Yandım Allah’ dedim. Banyoda daha önce de en az 20 kez mermer basamak yüzünden tehlike atlattım. Ama basiretim bağlandı, önlem almadım. Halbuki ilk eşim Muhsine’ye söylesem, ertesi gün yaptırırdı” dedi.

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ÇOCUK GİBİ YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLIYORUM

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Erbil, bacaklarında kas erimesi olduğunu söyledi: “Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Nöropati deniyor. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteçle kendim gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim ama burada daha iyi bakılıyordum. 8 ay yattım ama hiç yaram olmadı. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım.” Ağustos ayında yeniden sahneye çıkabileceğini söyleyen Erbil, “İlk işimiz Kurban Bayramı’nda olabilir. Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de sahneye çıkabilirim” dedi.

Çapkınlıklarıyla ünlü olan Erbil, “Artık çapkınlık yapmaz” yorumlarına da esprili bir yanıt verdi: “Hiç öyle keskin şeyler söylemem. Kadınlar beni bırakırsa bırakır, sonuçta sakat bir adamım (Gülüyor). Ama artık değiştim, en azından telefon numaramı değiştirdim.”

Erbil, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Büyük bir ailem var. Üç eski eşim de, çocuklarım da birbirleriyle görüşüyor. Yaptığım evliliklerde başarılı olamadım ama yalnızlık kötü. Bir daha evlilik neden olmasın” yanıtını verdi.

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