Çiğköfteyi yaratan adam
ATA Demirer, yeni filmi “Hedefim Sensin”in çekimlerine devam ediyor. Ünlü komedyen, yeni filminde Zekeriya adlı çiğköfte ustasını canlandırıyor.
Demirer’in canlandırdığı karakter için bir de Instagram hesabı açıldı. Zekeriya Taştan ismine açılan Instagram hesabının takipçi sayısı hızla binlere ulaştı. Demirer önceki gün kendi sosyal medya hesabından film setinden bir kare paylaştı. Demirer, o karenin altına da şu notu düştü: “İsmim Zekeriya, soyadım Taştan. Çiğköfteyi yaratmışım, yeni baştan.” Filmin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü de aynı fotoğrafı sosyal medya hesabına “Sizi çok sevdiğim bir abimle tanıştırayım. Zekeriya Usta, ona sorsan çiğköfteyi yeniden yaratan adam... Zekeriya Taştan! Kalbi temiz, işini seven dünya güzeli bir adam” notuyla yükledi. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği “Hedefim Sensin” adlı komedi filminin 29 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.
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