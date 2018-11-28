Çiğdem Tunç, Erbil Ailesi'nden özür diledi

Son olarak Yeşim Erbil Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

Yeşil Erbil, “Sezin paylaşıyorduk ama 1 kasım gibi kötü gelişmeler oldu. Özel değil bu gelişmeler ama çok detaylı durumlar. Yoğun bakım ekibi benim Çapa’dan eski arkadaşlarım. Birşey saklamıyoruz aslında ama gırtlağı delindi lafı dehşet veriyor. 12 yaşında oğlu var, abim inşallah iyileştiği zaman bundan rahatsız olabilir. Bizi bile psikolojik olarak yıktı. Oraya başından beri o kadar çok insan gelip gidiyor. Muhsine orda, Nergis orda. Tuba uğruyor geliyor. Yakın dostlara detayları anlatıyoruz. Bizim üzüldüğümüz neden görev adledilip açıklama yapılıyor. Biz ailesi olarak açıklama yapıyoruz. belki söylemeyecektik bu bir detay. Trekestomiye kadar abime daha neler neler yapıldı. Çiğdem hanımla bir kere tanımıyorum kırılacak bir durumum yok ama şaşırdım açıkçası. bu detayları başından beri bilen insanlar var. ama hiçbir kimse bunu açıklamadı. Birşey saklamıyoruz hassasiyetimizi anlıyorsunuz değil mi. yoksa kardeşiyim doktorum ama ne haddime. bu süreci bana söylendiği için en doğru bilgilerle yönetmeye çalışıyorum. adam sonuçta burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Aile arasında konuşuldu tabi Sezin de üzüldü şaşırdı. organ nakillik bir yere yok. Çeşitli illere gidip tanıştığı esnaflar mesaj atıyorlar böbreğimi vereyim, akciğerimi vereyim diye ama böyle bir durum yok.”



ÖZÜR DİLERİM!

Çiğdem Tunç “Yeşim hoca herhangi bir şekilde incindiyse ben özür diliyorum. Türkiye’nin yüzde 80’i Çiğdem Tunç’u aileden bilir. Beni aile dışında tutmayın. Ben bir dostumla paylaştım gördüklerimi. Dostum önce dostum sonra medya mensubu. bunu haber yaptı. ben bunu haber yapılması için basının önüne çıkıp konuşmuş değilim. Bir sıkıntı yok bunda. Benle birebir geçen 3-5 dakikalık bir telefon konuşmasından sonra ben de şaşırdım. Hocamın dediği gibi gırtlağı delindi gibi bir şekilde yazılmış. Haber yapacağını ön görerek konuşmadım ama yapmış. Haber çıkınca doğrusunu anlatmak için bir yayına çıktım dün. Demeç olarak vermedim. Samimiyetle neyim lazımsa benden alınsın. ”

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