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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.04.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank Skandalı Sinema Filmi Oluyor

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Çiftlik Bank Skandalı Sinema Filmi Oluyor

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve Hollywood filmlerini aratmayacak bir senaryoyla birçok insanın mağdur olmasına sebep olan Çiftlik Bank skandalı filmi oluyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan İsmail Hakkı Koç’un üstlendiği filmin adı “Çift’lik Bank” olacak.

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Orço karakteri ile tanınan  oyuncu Burak Alkaş’ın ve Kardeş Payı, Filinta gibi birçok dizi ve film projesinde yar alan tiyatro sanatçısı Fercan Bay'ın rol alacağı filmde konuk oyuncu olarak birçok sürpriz isim de yer alacak.

Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan filmin görüntü yönetmenliğini “Yeni Gelin” dizisinin görüntü yönetmeni Önder Güral ve meslek hayatına Amerika’da devam eden Kaan Pala üstlenecek. Barış Engürlü ve Ramiz Akyol’un müziklerini hazırladığı komedi filminin çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami’de gerçekleşecek.

Film için yüksek bir bütçe ayırdıklarını söyleyen İsmail Hakkı Koç, filmin senaryosunu hazırlarken mağdur olan insanların yanında olduklarını, onlara filmle de destek vereceklerini ve vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi dolandırıcı çetelerin oyunlarına gelmemeleri için perdenin arka kısmında olup bitenleri gözler önüne sereceklerini açıkladı.

 

 

 

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