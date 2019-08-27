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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Çiçekli sapık kapıya dayandı! İrem Derici gözyaşları içinde polise gitti

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Çiçekli sapık kapıya dayandı! İrem Derici gözyaşları içinde polise gitti

İrem Derici’nin takıntılı hayranı, şarkıcının evine giderek paniğe neden oldu. Gözyaşları içinde emniyete giden Derici, şahsın kendisine taciz mesajları attığını da bildirdi.

İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Gözyaşları içinde polise ifade veren Derici, şahıstan şikayetçi oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İrem Derici'nin sapık bir hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının ikamet ettiği Harbiye'deki evine gitti. Kapıyı Derici'nin evinde çalışan hizmetlisi açınca, gelen adam, 'Ben İrem Derici'ye aşığım' diyerek evden uzaklaştı.

DERİCİ, PANİĞE KAPILDI

Hizmetli durumu ünlü sanatçıya haber verdiğinde Derici, paniğe kapıldı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra hizmetli kapının önünde aynı şahsı eline çiçek demetiyle gördü ve yeniden ünlü şarkıcıyı arayarak durumu bildirdi. Korku halinde polisi arayarak yardım isteyen Derici, gözyaşları içinde Harbiye Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.

TACİZ MESAJLARI
Derici, şahsın sosyal medya hesabından kendisinde sürekli olarak taciz mesajları attığını ve rahatsız ettiğini anlattı. Şahsın Erol K. olduğu tespit edildi. Gözyaşları içinden polise ifade veren ünlü şarkıcının şikayetinin ardından, Erol K. hakkında soruşturma başlatıldı. Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu. Ebru Gündeş'in hayranı Mustafa Topçu, sanatçının Korukent Sitesi'ndeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı. Hande Yener'in evine girmeye çalışan Emre K. isimli şahıs da son anda yakalanmıştı. Hadise'nin, İstinye'de oturduğu siteye sızmaya çalışan takıntılı hayranı yakalanmış ve sanatçı ile sapık hayranı davalık olmuştu.

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