Çiçek Dilligil'in annesi Belkıs Dilligil kimdir?
Oyuncu Avni Dilligil'in eşi ve yine oyuncu olan Çiçek Dilligil'in annesi olan Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyor. Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak ve Çarıklı Milyoner gibi dönemin popüler filmlerinde rol alan Belkıs Dilligil, 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Peki, Belkıs Dilligil kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Belkıs Dilligil, 19 Şubat 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Lisesi'nden mezun oldu. Sanat hayatına amatör olarak Fatih Halkevi'nde başlayan Fırat, İzmir Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Elektra adlı oyunla profesyonel oyuncu olarak devam etti.
1956 yılında Türk Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden Avni Dilligil ile evlenen sanatçının bu evliliğinden Rahmi ve Çiçek adında iki çocuğu oldu. Eşi Avni Dilligil'in 1971 yılında vefatının ardından sinema oyuncusu olarak sanat yaşamına devam eden Belkıs Dilligil, 10 Mayıs 1995 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nde kızı Çiçek Dilligil'in kullandığı araçta başka bir aracın neden olduğu (Köprüde şerit değiştirme yasağına uymama) kazada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan sanatçı 14 Mayıs 1995 tarihinde 66 yaşında iken vefat etti. Karacaahmet'teki aile kabristanına gömüldü.
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