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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Çiçek Dilligil'in annesi Belkıs Dilligil kimdir?

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Çiçek Dilligil'in annesi Belkıs Dilligil kimdir?

Oyuncu Avni Dilligil'in eşi ve yine oyuncu olan Çiçek Dilligil'in annesi olan Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyor. Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak ve Çarıklı Milyoner gibi dönemin popüler filmlerinde rol alan Belkıs Dilligil, 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Peki, Belkıs Dilligil kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Belkıs Dilligil, 19 Şubat 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Lisesi'nden mezun oldu. Sanat hayatına amatör olarak Fatih Halkevi'nde başlayan Fırat, İzmir Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Elektra adlı oyunla profesyonel oyuncu olarak devam etti.

1956 yılında Türk Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden Avni Dilligil ile evlenen sanatçının bu evliliğinden Rahmi ve Çiçek adında iki çocuğu oldu. Eşi Avni Dilligil'in 1971 yılında vefatının ardından sinema oyuncusu olarak sanat yaşamına devam eden Belkıs Dilligil, 10 Mayıs 1995 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nde kızı Çiçek Dilligil'in kullandığı araçta başka bir aracın neden olduğu (Köprüde şerit değiştirme yasağına uymama) kazada ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tutulan sanatçı 14 Mayıs 1995 tarihinde 66 yaşında iken vefat etti. Karacaahmet'teki aile kabristanına gömüldü.

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