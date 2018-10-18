Çiçek Dilligil kimdir? İşte son hali
Gözlerden uzak bir yaşam süren Çiçek Dilligil, l Tv2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil hem son hali hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Peki, Çiçek Dilligil kimdir? İşte, son hali
Değişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çiçek Dilligil’in hayatına ilişkin bilgileri derledik…
Yeşilçam oyuncularından Avni ve Belkıs Dilligil çiftinin kızı olan Çiçek Dilligil , 5 Haziran 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Çiçek Dilligil’in sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle tanındı. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yaptı. Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) 'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı, aynı zamanda Eyüboğlu Koleji 'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır.
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