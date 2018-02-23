CHP’den Yeliz Yeşilmen’e tepki

TBMM'nin ilk roman vekili olan CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, oyuncu Yeliz Yeşilmen’in Romanları hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
CHP’li Özcan Purçu’nun yazılı açıklamasında “Show TV’de 22 Şubat 2018, Perşembe günü canlı yayınlanan Seda Sayan’la Programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen’in, hakkında yapılan magazin haberlerine yönelik cevabında, Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum. Sunucunun ‘Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?’ sorusuna; ‘Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir Çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah’a çok şükür’ cevabını veren Yeliz Yeşilmen’in bu ifadeleri kabul edilemez” denildi.
“ROMAN VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM”
“Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen’in bu ifadeleri programda telefonda sarfetmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletmişlerdir” diyen CHP’li Özcan Purçu açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ne yazık ki toplumumuzda ‘Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi’ ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir.
Toplumda bilinirliği yüksek, tanınmış kişilerin ayrımcı ifadeleri TV aracılığıyla yaygınlaştırıp önyargıları pekiştirmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede, Yeliz Yeşilmen’i Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Her türlü medya kanalının, basın temsilcisinin önyargı içeren ifadelerin kamuoyuna aktarılmasına aracılık etmemesini temenni ediyorum.”
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