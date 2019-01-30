Chloe Loughnan: Yeliz Yeşilmen kim! Tanımıyorum
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, önceki gece katıldığı bir tanıtımda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Loughnan, eşi Serdar Ortaç’ın maddi sıkıntıda olduğu söylentisiyle ilgili şöyle dedi: “Öyle bir şey yok. Zaten bizim hesabımız ortak. Kim daha fazla kazandı gibi bir durum söz konusu değil.”
“O KİM TANIMIYORUM?”
Loughnan, Yeliz Yeşilmen'in kendisi ve evliliği hakkında yaptığı yorumlar hatırlatılınca, Yeşilmen'i tanımadığını belirtip "Herkesin kendi fikri izin veriyorum ama o kişiyle tanışmadım o kişiyi tanımıyorum. Instagram’da sadece işlerimizi paylaşıyoruz. Bizim özel hayatımızı kimse bilemez. Gayet normal bir çiftiz. Bu fikirler nereden geliyor bilmiyorum.” dedi.
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