Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir, neden öldü?

Aslen Tuncelili olan Nazlıcan Arkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı Ceyla’nın yeğenidir. Üniversite mezunu olan ve bir bankada çalışan Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim'in 7. Sezonunda yarıştı. Genç yarışmacı, 21 Aralık 2019’da hayatını kaybetti. Kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.



Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan’ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."