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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.10.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Ceylan Ertem kimdir? Neden TT oldu?

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Ceylan Ertem kimdir? Neden TT oldu?

Ceylan Ertem, açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konuk olduğu Misafir Odası adlı programda hemcinsiyle aşk yaşamak istediğini açıklayan Ceylan Ertem’in hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Ceylan Ertem kimdir?

Son yılların popüler isimlerinden olan Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı‘nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu’na katılarak başladı. Adapazarı’nda gitar dersleri aldı.

1999′da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul‘a taşındı ve Akademi İstanbul‘ da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.
2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girdi ve Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. Ardından 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı. 2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte ‘anima’ adlı müzik gurubunu kurdu.
2006 yılında kendi müzik gurubu ‘anima’ ilealbümünü çıkardı. Anima ile Türkiye’nin birçok şehrinde konserler verdi. Fakat 2007 yılının sonunda Anima grubu dağıldı.

Ceylan ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı. 2010 yılında Ceylan Ertem’in ilk solo albümü “Soluk” kaydedildi ve yayınandı.
2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa‘ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollanda‘lı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.

Ceylan Ertem Türkiye’nin önde gelen, yetenekli müzisyenlerinden oluşan ekibi ile konserlerine devam ediyor. 2012 yılında ise “Ütopyalar güzeldir” adlı ikinci solo albümü yayınlandı.

Albümleri :
2006 – Animasal
2010 – Soluk
2011 – Xenopolis
2012 – Ütopyalar Güzeldir

 

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