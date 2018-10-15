Ceylan Ertem kimdir? Neden TT oldu?
Ceylan Ertem, açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konuk olduğu Misafir Odası adlı programda hemcinsiyle aşk yaşamak istediğini açıklayan Ceylan Ertem’in hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Ceylan Ertem kimdir?
Son yılların popüler isimlerinden olan Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı‘nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu’na katılarak başladı. Adapazarı’nda gitar dersleri aldı.
1999′da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul‘a taşındı ve Akademi İstanbul‘ da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.
2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girdi ve Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. Ardından 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı. 2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte ‘anima’ adlı müzik gurubunu kurdu.
2006 yılında kendi müzik gurubu ‘anima’ ilealbümünü çıkardı. Anima ile Türkiye’nin birçok şehrinde konserler verdi. Fakat 2007 yılının sonunda Anima grubu dağıldı.
Ceylan ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı. 2010 yılında Ceylan Ertem’in ilk solo albümü “Soluk” kaydedildi ve yayınandı.
2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa‘ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollanda‘lı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.
Ceylan Ertem Türkiye’nin önde gelen, yetenekli müzisyenlerinden oluşan ekibi ile konserlerine devam ediyor. 2012 yılında ise “Ütopyalar güzeldir” adlı ikinci solo albümü yayınlandı.
Albümleri :
2006 – Animasal
2010 – Soluk
2011 – Xenopolis
2012 – Ütopyalar Güzeldir
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