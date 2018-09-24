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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
24.09.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında?

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Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında?

Ceylan Ertem, magazin dünyasını yakından takip edenlerin son günlerde araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Sesiyle dikkatleri üzerine çeken Ceylan Ertem, son zamanlarda ise söylemleri dolayısıyla araştırılan isim oldu. Peki, Ceylan Ertem kimdir ve kaç yaşında? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı Ceylan Ertem hakkında bazı bilgiler

Ceylan Ertem 26 Aralık 1980 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Belediye korosunda yer aldı ve gitar dersleri aldı.

1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve müzikal şarkıcılığı eğitimine başladı.

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'anima'yı kurdu. Ardından 2004-2007 yıllları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde Müzikoloji eğitimi aldı.

2006 Şubat ayında Animasal Sony-Bmg etiketiyle yayınlandı. 2007' de Anima ile Baykuş Müzik stüdyolarında, Handan İpekçi filmi Saklı Yüzler' in film müziğini üretti/kaydetti.

2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı. Türkiye’ nin önemli radyo kanallarından Açık Radyo’ da ŞuBiDap programını hazırlayıp, sundu.

2008'de Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber Berlin’ de temelleri atılan caz tabanlı projesiyle Berlin'de konserler verdi.

2009 yılında Fransız grup United Fools ile beraber yeni şarkılar yazdı, konser verdiler.

2010 yılında Ceylan Ertem'in ilk solo albümü "Soluk" kaydedildi ve yayınlandı. Albümden, İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali İF' e de seçilen, yine Dağhan İş tarafından çekilen senaryosu Ceylan Ertem' e ait Çok Yakın adlı klip aynı yıl yayınlandı.

Bu arada son 3 yıldır üzerinde çalıştığı Cadı Avı adlı müzik/araştırma programının ilk demo kayıtlarını vimeo/CADIAVI adlı adreste yayınlamaya başladı.

2010 yılında Hollanda'lı New World Jazz Grubu Barana ile gerçekleştirdiği “Xenopolis” projesi için Hollanda turnesine çıkan Ceylan Ertem bu projenin bir albüm haline getirilmesi ile birlikte 2011 yılının Aralık ayında ikinci bir turne için tekrar Hollanda'ya davet edildi. İkinci turnenin Avrupa'da ses getiren başarısından sonra projenin 2012 Ekim ayında Türkiye turnesinin yapılmasına karar verildi ve ekip Akbank Caz Festivali kapsamında Türkiye turuna çıktı.

2012 yılında Ada müzik etiketiyle 2. solo albümü Ütopyalar Güzeldir yayınlandı. Albüm birçok eleştirmen tarafından yılın en iyi ilk beş albümü arasına girdi.

Ceylan Ertem kendi şarkıları dışında Cadı Avı projesiyle, kendi hayatında ve Türk müzik tarihinde iz bırakmış kadın müzisyenlerin şarkılarını yorumlamaya başladı.

Haziran ayında Ada Müzik'in önerisiyle, uzun süredir sahnede beraber çalıştığı memleketin değerli müzisyenleri eşliğinde kaydettiği Yuh! albümü yayınlanacak. Albüm Türkiye'deki direniş kültürünün küçük bir izdüşümü, bu mücadelelere bir saygı albümü niteliğinde.
Ceylan Ertem 2014 Temmuz ayında Amansız Gücenik,  2015 yılında Yuh ve 2017 yılında Yine de Amin isimli albümlerini piyasaya sürmüştür.

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