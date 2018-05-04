Ceylan Çapa'yı çıldırtan " Baba parası" yorumu
Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Ceylan Çapa, bir takipçisinden gelen yoruma çok sinirlendi.
İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ceylan Çapa bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı. Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.
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