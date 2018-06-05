Ceylan Çapa kimdir?
Ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle sık sık magazin sayfalarına konu olan Ceylan Çapa, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Celal-Şebnem Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa, bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile beraberdi. Peki Ceylan Çapa kimdir?
Ceylan Çapa, 1986 yılında dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Müzik okuyan Ceylan Çapa, eğitimine Viyana'da devam etti ve konservatuvar okudu. Müzik üzerine eğitim alan Ceylan Çapa, piyano ve çello çalmaktadır. Müziğin yanı sıra moda dünyasında iç içe olan Ceylan Çapa, yerli ve yabancı defilelerde, moda haftalarında sıklıkla bulunmakta ve modayı yakından takip etmektedir.
Bir dönem şu anda Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit ile aşk yaşayan Ceylan Çapa, magazin gündeminde sıklıkla yer aldı. Sık sık kıskançlık nedeniyle kavga eden çift, sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Ceylan Çapa son dönemlerde ise sunucu Ece Erken 'in eski eşi Serkan Uçar ile olan birlikteliği ile gündeme gelmektedir.
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