Ceylan Çapa babaannesi için söyledi
CEMİYET hayatının ünlü isimlerinden Ceylan Çapa, Türk pop müziğinin ilk kadın şarkı sözü yazarı olan babaannesi Fikret Şeneş için hazırlanan saygı albümünde yer aldı.
Şeneş’in ölümünün 4’üncü yıldönümü için hazırlanan albümde Çapa, daha önce Ajda Pekkan’ın yorumladığı “Ne Günler” isimli şarkıyı seslendirdi. Aranjörlüğünü Gürsel Çelik’in yaptığı albüm için stüdyoya giren Çapa, şarkıyı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Albümde Çapa’nın babaannesine hitaben yazdığı mesajda yer alacak. “Fikret Şeneş Şarkıları-Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı albümde Sezen Aksu, Manga, Mustafa Ceceli, Fatma Turgut, Şevval Sam, Sıla ve Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü isim de var.
Ceylan Çapa, 2015 yılında vefat eden babaannesi Fikret Şeneş’in yazdığı “Ne Günler” isimli şarkıyı söyledi.
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