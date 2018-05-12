Ceyda Ersoy'dan ablası Esra Ersoy'a sert eleştiri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
12.05.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Ceyda Ersoy'dan ablası Esra Ersoy'a sert eleştiri

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
Ceyda Ersoy'dan ablası Esra Ersoy'a sert eleştiri

Magazin programlarında denk gelenler, hafif de gülümseyerek izliyordu yaptıklarını. Fakat son seferinde, inanılmaz bir kavga ve müstehcen ötesi/altı bir videoyla gündeme geldi Esra-Ceyda Ersoy kardeşler. Videoyu çeken, büyük olanı Esra. Kardeşi Ceyda ise artık onunla anılmak istemediğini söylüyor. Üstelik çok konuşulacak yeni detaylar eşliğinde. Ne dersiniz “Cicişler” bölünüyor mu?

◊ Siz çok iyi anlaşan iki kardeş gibi görünüyordunuz. Biz yanlış mı anlamışız?

- Biz tamamen farklı karakterlere sahibiz. Bizimle ilk Fatih Aksoy bir TV projesinde çalışmak istedi. Bu vesileyle halk bizi “Esra-Ceyda kardeşler” olarak tanıdı. Siz bizi en başından beri yanlış anladınız. Biz iki ayrı bireyiz. Esra’nın sansasyonel olaylara karıştığı anlarda yanında hep ben vardım ve onu savunmak durumunda hissediyordum. Bazı olaylardan sonra o kadar çok ağladım ki!

◊ En son bir kavgayla gündeme geldiniz. Ciddi bir yaralanma oldu mu?

- Esra’nın başına 7, ayağına 2 dikiş atıldı. Bende daha hafif yaralanmalar oldu.

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Bunu da gördük Canlı yayınınız batsın
Bunu da gördük! 'Canlı yayınınız batsın'

◊ Ruh haliniz nasıl?

- Benim ruh halim berbat, eminim Esra’nın da öyledir. Fransız Lape Hastanesi’nde 10 gün yattık, tedavimiz dışarıdan devam ediyor.

◊ Tartışma nasıl başladı?

- Hani siz bizi uzaktan çok iyi anlaşan kız kardeşler olarak görüyorsunuz ya, o öyle değil işte. Büyük fikir çatışmaları yaşıyoruz, çoğu da kavgalarla bitiyor.

◊ İnternete sızan bir video var. Bu videodan sizin nasıl haberiniz oldu?

- Bir gün Esra odasında çığlık çığlığa bağırmaya başladı. DM’den ve WhatsApp’tan mesajlar geliyormuş “Videon elden ele dolaşıyor” diye. Benim videodan haberim bile yok o. Sinir krizine girdim. “İnşallah daha fazla yayılmaz” derken internet sitelerinde yayınlanmaya başladı. O an fenalaştım.

◊ Ablanız size ne açıklama yaptı?

- Çok alkollü olduğunu, videoyu çektiğini bile zar zor hatırladığını söyledi. Videoyu gönderdiği kişinin yaymış olmasına inanamadığını söyleyerek ağladı. Bir anlık hatası bizi mahvetti. Ben hiçbir şey yapmamışken... 

Esra Ersoy, çok konuşulan videoyu neden çektiğini açıkladı
Esra Ersoy, çok konuşulan videoyu neden çektiğini açıkladı

◊ Videoda ismi geçen işadamını tanıyor musunuz?

- Bu konuda konuşmak istemiyorum, her şey ortada zaten.

◊ Video ortak yaşadığınız evde çekilmiş. Evde başkaları da var, kim onlar?

- Esra’nın erkek arkadaşı vardı. Ben yeni uyanmıştım. Onlar sabaha kadar tartışmış, kavga etmişler. Sevgilisi benim uyandığımı görünce Esra’yı şikayet etti. “Telefonu elinden alamıyorum. Döveceğim en sonunda!” dedi, sinirliydi. Sonunda da zaten Esra’yı dövdü.

◊ Ablanızla hâlâ aynı evde misiniz?

- Evet, ailemiz bizi barıştırdı.

◊ İlişkinizin normale dönmesi için sizce ne gerekir?

- Esra’nın karakteri benim karakterimden çok farklı. Her yaptığı sanki ben de yapmışım gibi gösteriliyor. Artık çok sıkıldım. “Cicişler” adıyla anılmaktan rahatsız oluyorum. Ben Ceyda Ersoy’um. Ablam da Esra Ersoy. Sizin haberiniz olmayan daha ne skandalları var bilseniz. Ben artık skandallarla, onunla değil, işimle anılmak istiyorum. Ortak bir projede yer almamız söz konusu olursa, proje hoşuma giderse yine olurum ama benim tercihim ayrı işlerle anılmak. Ağır, sakin bir hanımefendiyim. Ailem bizi böyle yetiştirmişti ama Esra pek ailemizin bizi yetiştirdiği gibi davranmıyor. Sizin tanıdığınız “Ciciş” karakteri tamamen Esra’nın oluşturduğu bir karakter. Henüz beni tanıyamadı maalesef halk.

Cicişler Etilerdeki evlerinde birbirine girdi Polisler kavgayı zor ayırdı
'Cicişler' Etiler'deki evlerinde birbirine girdi! Polisler kavgayı zor ayırdı

 Kimse “Kızının videosu yayınlanmış” diyemez

Anne-babanız nasıl? Bu süreçte onlar da perişan olmuştur herhalde...

- Fena yıprandılar maalesef. Zaten başından beri medyada olmamıza karşılardı. Şimdi “Biz size dememiş miydik, bir gün başınıza çok kötü bir şey gelecek diye” diyorlar. Fakat bizim babamıza, annemize kimse “Bak kızının videosu yayınlanmış” diyemez. Öyle bir şeye kimse cesaret edemez. Bizim ailemiz Çukurova’nın en önemli ailelerinden biridir. Deşifre olmak istemiyorlar.

Ceyda Ersoydan ablası Esra Ersoya sert eleştiri

 

 

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
hiperaktif@hurriyet.com.tr
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