Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!
Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Ceyda Düvenci, bu kez eşi Bülent Şakrak ile romantik bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Düvenci, eşine bakarken çekilen karesini, "Sevmelere doyamamak... Her yeni gün daha da içten, içten sevmek... İçim akmalara doyamaz sana doğru. Canım sen hep anlat tatlı tatlı..." notuyla paylaştı.
Çiftin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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